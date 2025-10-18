Colombe d’Oro 2025 in Campidoglio | tre reporter di Gaza e il CICR premiati

Sbircialanotizia.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, la 41a edizione del Premio Archivio Disarmo – Colombe d’Oro per la Pace ha illuminato il valore di chi difende il diritto di sapere, consegnando i riconoscimenti 2025 a tre giovani reporter palestinesi e al Comitato Internazionale della Croce Rossa. Una cerimonia intensa, costruita su testimonianze, impegni e responsabilità . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

colombe d8217oro 2025 in campidoglio tre reporter di gaza e il cicr premiati

© Sbircialanotizia.it - Colombe d’Oro 2025 in Campidoglio: tre reporter di Gaza e il CICR premiati

Altri contenuti sullo stesso argomento

colombe d8217oro 2025 campidoglioPremio Archivio Disarmo Colombe d’Oro per la Pace 2025, in Campidoglio a Roma 41a edizione - Premiati a Roma nella splendida cornice della Sala della Protomoteca del Campidoglio i vincitori della 41a edizione del Premio Colombe d'oro per la Pace, organizzato da Arc ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Colombe D8217oro 2025 Campidoglio