Colombe d’Oro 2025 in Campidoglio | tre reporter di Gaza e il CICR premiati
Nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, la 41a edizione del Premio Archivio Disarmo – Colombe d’Oro per la Pace ha illuminato il valore di chi difende il diritto di sapere, consegnando i riconoscimenti 2025 a tre giovani reporter palestinesi e al Comitato Internazionale della Croce Rossa. Una cerimonia intensa, costruita su testimonianze, impegni e responsabilità . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Anche Industria Felix Magazine incorona tra le eccellenze Formula Servizi Nella suggestiva cornice del Campidoglio, Formula Servizi, la storica cooperativa di Forlì che proprio quest'anno festeggia i suoi 50 anni di attività, dopo il prestigioso riconoscimento d - facebook.com Vai su Facebook
Premio Archivio Disarmo Colombe d’Oro per la Pace 2025, in Campidoglio a Roma 41a edizione - Premiati a Roma nella splendida cornice della Sala della Protomoteca del Campidoglio i vincitori della 41a edizione del Premio Colombe d'oro per la Pace, organizzato da Arc ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it