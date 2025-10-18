Colleferro Sabato 18 Ottobre alle ore 17,30 all’Auditorium in scena la Rassegna Corale Armonie d’Autunno 2025

Nel pomeriggio di Sabato 18 Ottobre, alle ore 17,30, nell'Auditorium "Fabbrica della Musica" di Colleferro Scalo avrà luogo

