Colleferro Its Academy Logistica 4.0 Lunedì 20 Open Day all’Itis Cannizzaro La scadenza per iscriversi è il 24 Ottobre
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Lunedì 20 Ottobre, presso l’Itis Cannizzaro di Colleferro, ci sarà l’Open Day del percorso Tecnico superiore per la L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Comune di Colleferro. . Opportunità formativa post-diploma nel settore della logisticaIl Comune di Colleferro è lieto di segnalare l’iniziativa della Fondazione ITS Academy Logistica 4.0, che propone un percorso biennale gratuito di alta specializzazione, rico - facebook.com Vai su Facebook
Il nuovo Its Academy Logistica 4.0 si presenta, Cuneo: «Un futuro per ragazze e ragazzi e per la nostra comunità» - C’è stato oggi, 20 luglio, nei locali dell’istituto di istruzione superiore Aldo Moro di Passo Corese, l’open day per presentare il percorso biennale per tecnici superiori nell’ambito della ... Come scrive ilmessaggero.it
Competenze digitali, nasce l’Its Academy Logistica 4.0 - Università, scuole, imprese e istituzioni della Regione Lazio insieme per il lancio della nuova Fondazione. Scrive corrierecomunicazioni.it
Firmata la costituzione della fondazione “Its Academy Logistica 4.0”: ecco i nuovi percorsi formativi - È stata firmata oggi a Roma, nelle aule dell'Università La Sapienza, la costituzione della nuova Fondazione “Its Academy Logistica 4. ilmessaggero.it scrive