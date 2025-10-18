Colleferro A Palazzo Morandi inaugurata la mostra di arte contemporanea Modus naturae – Voci dalla terra Resterà aperta fino al 31 Ottobre

Cronachecittadine.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – “Se la natura potesse parlare cosa direbbe?” A questa domanda hanno cercato di rispondere otto fantastici L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

colleferro a palazzo morandi inaugurata la mostra di arte contemporanea modus naturae 8211 voci dalla terra rester224 aperta fino al 31 ottobre

© Cronachecittadine.it - Colleferro. A Palazzo Morandi inaugurata la mostra di arte contemporanea “Modus naturae – Voci dalla terra”. Resterà aperta fino al 31 Ottobre

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Colleferro Palazzo Morandi Inaugurata