Colico il parlamentare leghista Zoffili preso a sassate dagli spacciatori | stava ripulendo i boschi della droga con i volontari

Colico (Lecco), 18 ottobre 2025 – Gli spacciatori dei boschi della droga dell' Alto Lario hanno preso a sassate un parlamentare della Lega. Vittima della sassaiola è il deputato Eugenio Zoffili, vicepresidente dell’Assemblea parlamentare Osce e capogruppo della Lega in Commissione Difesa alla Camera dei Deputati. Con alcuni militanti e volontari stava ripulendo i boschi della droga e smantellando alcuni bivacchi degli spacciatori. C'erano anche gli agenti della Polizia locale. Gli spacciatori evidentemente non hanno gradito la loro presenza e hanno lanciato loro contro grosse pietre. Nessuno è fortunatamente rimasto ferito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Colico, il parlamentare leghista Zoffili preso a sassate dagli spacciatori: stava ripulendo i boschi della droga con i volontari

