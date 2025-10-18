Codyeco Lupi è l’ora del debutto A Pineto per aprire una nuova era
La Emma Villas Codyeco Lupi Siena, la squadra sorta dalla fusione fra Siena e Santa Croce, debutta domani a Pineto degli Abruzzi in A2. Dopo nove settimane di allenamenti e sei gare di precampionato, i rossoblù sono pronti per iniziare l’avventura in cadetteria. Quella che si concluderà stamani è l’ultima settimana di preparazione al PalaParenti, prima del via ufficiale. Ieri i ragazzi guidati dall’allenatore Francesco Petrella hanno svolto un’unica seduta di tattica nel pomeriggio, mentre stamani ci sarà l’ultima rifinitura, per poi partire alle 14 per la cittadina in riva all’Adriatico. Viaggio in pullman col direttore sportivo Fabio Mechini, quale primo accompagnatore ufficiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Con l’inizio imminente della stagione sportiva 2025/2026, la Emma Villas Codyeco Lupi Siena è felice di annunciare l’apertura della campagna abbonamenti Novità assoluta per gli abbonati riguarda la formula: con un abbonamento si potrà assistere an - facebook.com Vai su Facebook
Codyeco Lupi chiude prima nel girone D: pronti per i play-off promozione in A3 - La Codyeco Lupi ha chiuso al primo posto, nel girone D della serie B, la stagione ... Scrive lanazione.it
Serie B. Codyeco Lupi al top. È festa bis a Cecina - SANTA CROCE – Bottino pieno mercoledì con Pontedera, altrettanto sabato a Cecina, senza perdere set. Scrive lanazione.it
Volley serie A2. Codyeco, si torna in palestra, ma senza raduno. Ecco la tabella di marcia. Amichevoli a settembre - I rossoblù si sono ritrovati al PalaParenti, lavorando al mattino in piscina e in sala pesi, per poi riprendere alle 15 al palasport. Da msn.com