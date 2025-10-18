Codyeco Lupi è l’ora del debutto A Pineto per aprire una nuova era

La Emma Villas Codyeco Lupi Siena, la squadra sorta dalla fusione fra Siena e Santa Croce, debutta domani a Pineto degli Abruzzi in A2. Dopo nove settimane di allenamenti e sei gare di precampionato, i rossoblù sono pronti per iniziare l’avventura in cadetteria. Quella che si concluderà stamani è l’ultima settimana di preparazione al PalaParenti, prima del via ufficiale. Ieri i ragazzi guidati dall’allenatore Francesco Petrella hanno svolto un’unica seduta di tattica nel pomeriggio, mentre stamani ci sarà l’ultima rifinitura, per poi partire alle 14 per la cittadina in riva all’Adriatico. Viaggio in pullman col direttore sportivo Fabio Mechini, quale primo accompagnatore ufficiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it