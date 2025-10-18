Cocaina nascosta con calamite sotto l' auto a Roma polizia scopre l' ingegnoso sistema | due arresti

Due italiani arrestati a Roma per spaccio: trasportavano cocaina nascosta sotto l'auto con calamite. Sequestrate 17 dosi pronte alla vendita.

