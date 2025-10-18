Cocaina eroina e hashish | scattano i sequestri a Bari Quattro persone arrestate

Baritoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia ha arrestato a Bari, in diverse operazioni, 4 persone accusate a vario titolo di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, hashish e marijuana.Le indagini hanno riguardato i quartieri Libertà e Ceglie del Campo. Complessivamente, nel corso dei controlli. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

cocaina eroina hashish scattanoBlitz antidroga nel Trapanese, scattano 18 arresti a Mazara del Vallo VIDEO - MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Diciotto arresti per droga a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Scrive livesicilia.it

cocaina eroina hashish scattanoDroga, cinque arresti nel Cosentino: sequestrati hashish, cocaina ed eroina - In azione le squadre mobile e volante della questura del capoluogo e i commissariati di Corigliano- Scrive corrieredellacalabria.it

Eroina, cocaina e hashish: stroncato giro di droga a Terni: 21 persone nei guai - Operazione antidroga della polizia di Terni nei confronti di un gruppo di italiani e nordafricani gravemente indiziati di aver concorso nel traffico di ingenti quantità di ... Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Cocaina Eroina Hashish Scattano