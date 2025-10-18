Cocaina a tenuta magnetica sotto il telaio dell' auto
Cocaina a tenuta magnetica nascosta sotto al telaio dell'auto di due spacciatori. A smascherare il sistema a Roma nord la polizia che ha trovato la droga fissata sotto alla vettura con calamite invisibili ad occhio nudo. Così, un 43enne e un 62enne, entrambi italiani, sono stati arrestati dai. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Cinzia Pinna, nella tenuta di Ragnedda festini a base di sesso e cocaina anche dopo il femminicidio. L'autopsia esclude violenza - facebook.com Vai su Facebook
Spacciava cocaina in un locale sotto sequestro - Nella rete dei Falchi della squadra Mobile è finito un tarantino di 55 anni, che è ... Da quotidianodipuglia.it
Cocaina sotto tappetino dell'auto e in un barattolo, arrestato - Mezzo etto di cocaina, suddiviso in 35 involucri, sequestrati dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ancona. Come scrive ansa.it
La cocaina nascosta in un vano sotto al cambio: sequestrati 20 chili in autostrada - Sequestro ingente di droga quello operato dai militari della Guardia di Finanza sull'Autostrada A16, nei pressi dell'uscita di Grottaminarda, in provincia di Avellino: sono 20 i chili di cocaina ... Come scrive fanpage.it