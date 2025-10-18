coach sorgentone vuole il riscatto la goldengas gioca in casa

Quarta giornata in serie B Interregionale con Jesi ancora una volta in casa e ancora una volta prima a scendere sul parquet. La squadra di coach Sorgentone, reduce da una brutta – nelle proporzioni e nei modi – sconfitta interna contro il Vasto, per la seconda volta di fila gioca al PalaTriccoli in anticipo, di oggi come da calendario interno 2025-26: salto a due alle ore 21, contro i Lions Bisceglie, agli ordini degli arbitri Antonelli di Assisi e Virgili di Porto Sant’Elpidio. Avversario difficile, anche se reduce da un fine estate a dir poco complicato: i Lions avevano costruito una squadra forte, che però poco prima dell’avvio del torneo ha subito dei cambiamenti, con nel mese di settembre l’addio ad esempio del pivot Marcelo Dip, classe 1984 ma ancora integro, un passato anche nelle Marche e grande esperienza di categoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

