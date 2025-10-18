CMcom – Morata ritrova la Juventus e ha un doppio tabù da sfatare per sé e per il Como | da ex non ha mai segnato

2025-10-18 05:55:00 Arrivano conferme: Alvaro Morata ritrova la Juventus, cui non ha mai segnato da avversario: con il Como vuole sbloccarsi e mettersi alle spalle le delusioni recenti. Morata-Juventus atto otto. L’attaccante del Como si ritrova di nuovo contro la sua vecchia squadra cui nei precedenti incroci non ha mai segnato. Quello del Sinigaglia sarà come detto l’ottavo match tra lo spagnolo e la Vecchia Signora: prima di domenica 19, alle ore 12:30, Morata ha battuto la sua vecchia squadra 4 volte, ci ha pareggiato una volta e perso in due occasioni con Real Madrid, Atletico e Milan. Si tratta per il capitano della Spagna dunque di un doppio tabù da sfatare: segnare per la prima volta da ex alla Juventus e sbloccarsi da calciatore dei lariani. 🔗 Leggi su Justcalcio.com