CMcom – Inter Chivu | Fiero dei ragazzi si sono messi le delusioni alle spalle L' abbraccio di gruppo? Mi sono capitati sulla strada mentre andavo a festeggiare

Cristian Chivu, allenatore dell' Inter che ha vinto 1-0 in casa della Roma, ha parlato a DAZN: "Il gruppo si è calato subito nelle richieste di questo campionato, non era semplice dopo lo scorso anno e i ragazzi meritano complimenti perché danno sempre il loro meglio. Il rientro dopo la sosta era un'incognita, nel secondo tempo siamo calati anche per bravura della Roma ma abbiamo difeso con attenzione e, bisogna dirlo, con un po' di fortuna. Mi tengo i tre punti perché qui non sarà facile per nessuno, c'è una squadra forte e allenata bene".

Inter, Chivu: "Potevamo chiuderla prima, ma oggi contava solo vincere" - Chivu ha iniziato così: "La nota positiva è la vittoria, perché avevamo bisogno ed eravamo un po' in debito sotto questo aspetto.

Inter, Chivu: «Mi aspetto continuità. In porta giocherà Sommer» - L'Inter arriva da tre vittorie di fila tra campionato e Champions League e ora con lo Slavia Praga insegue la quarta: «A me le prestazioni sono sempre piaciute sin dalla prima partita e anche nel ...

Inter, Chivu: «La squadra è forte. Sommer? Mai parlato di un cambio portiere, non sarebbe giusto» - L'Inter in campionato ha perso le ultime due gare, Udinese e Juventus e certamente la partenza per Chivu non è stata delle migliori: «Pensavo dovessimo parlare della Champions, invece torniamo sempre ...