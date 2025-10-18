Clima incandescente a Pisa il video degli scontri con la tifoseria del Verona prima della partita
Poco prima dell'inizio di Pisa-Verona, per le vie della città si sono registrati diversi momenti di tensione con gruppi di ultrà che si sono confrontati con lancio di fumogeni e oggetti. L'intervento della polizia ha riportato l'ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it
