Clima in svolta | in arrivo piogge torrenziali sole spezzato da perturbazioni atlantiche!

Roma - Una massiccia perturbazione atlantica segna l'interruzione dell'alta pressione nord-europea: dal Nord all'Arco tirrenico tornano pioggia intensa, venti forti e clima più fresco. L'avvio della settimana sarà segnato da una robusta ondata di instabilità meteorologica, con l'affondo di un fronte atlantico che lambirà il nostro Paese: ciò sancirà la fine della lunga egemonia dell'anticiclone nord-europeo e il ritorno a un regime più dinamico, tipico delle corse cicloniche atlantiche. Si profila infatti la formazione di una vasta area depressionaria tra Regno Unito e Scandinavia che condizionerà la distribuzione delle precipitazioni sull'Italia.

