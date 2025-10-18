Clauss Juve il pupillo di Tudor può tornare di moda a gennaio? Il giocatore del Marsiglia viene monitorato e questo aspetto può rendere l’eventuale trattativa più semplice
Clauss Juve, il pupillo di Tudor può tornare di moda a gennaio? Gli aggiornamenti sul futuro del francese. Un nome nuovo, un profilo d’esperienza, un fedelissimo del tecnico. Il calciomercato Juve entra nel vivo della sua ricerca per l’esterno a tutta fascia, e l’ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza è quello di Jonathan Clauss. A lanciare l’indiscrezione è l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini che, ai microfoni di TMW, ha svelato l’interesse bianconero per il giocatore del Marsiglia. L’aspetto più interessante di questa pista è il legame diretto con l’allenatore. Clauss, infatti, è un giocatore che Igor Tudor conosce alla perfezione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Torna di moda Jonathan Clauss per la Juve Retroscena estivo e cosa può succedere ora - facebook.com Vai su Facebook
Ritorno di fiamma per #Clauss? Le novità verso gennaio - X Vai su X
Clauss Juve: torna di moda il terzino francese in vista di gennaio. Retroscena sulla trattativa in estate e cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi - Retroscena su quanto successo in estate e il punto della situazione per i prossimi mesi Un nome che ritorna, una pista che si riaccende. Lo riporta juventusnews24.com
Juve, il doppio colpo a zero se resta Tudor: 62 anni in due - Tudor e il doppio regalo a zero per alzare il livello della sua Juventus: le ultime di calciomercato sui bianconeri ... Scrive calciomercato.it
Mercato Juventus, il nuovo esterno può arrivare direttamente dalla Serie A! Ecco il nome che stuzzica e non poco la dirigenza bianconera - Mercato Juventus, si cerca il padrone della corsia destra: un giovane del Genoa in pole position, ma restano vive anche altre due piste Un nome nuovo, un profilo che sta scalando le gerarchie nei desi ... Secondo juventusnews24.com