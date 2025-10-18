Clauss Juve il pupillo di Tudor può tornare di moda a gennaio? Il giocatore del Marsiglia viene monitorato e questo aspetto può rendere l’eventuale trattativa più semplice

18 ott 2025

Clauss Juve, il pupillo di Tudor può tornare di moda a gennaio? Gli aggiornamenti sul futuro del francese. Un nome nuovo, un profilo d’esperienza, un fedelissimo del tecnico. Il calciomercato Juve entra nel vivo della sua ricerca per l’esterno a tutta fascia, e l’ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza è quello di Jonathan Clauss. A lanciare l’indiscrezione è l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini che, ai microfoni di TMW, ha svelato l’interesse bianconero per il giocatore del Marsiglia. L’aspetto più interessante di questa pista è il legame diretto con l’allenatore. Clauss, infatti, è un giocatore che Igor Tudor conosce alla perfezione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Clauss Juve, il pupillo di Tudor può tornare di moda a gennaio? Il giocatore del Marsiglia viene monitorato e questo aspetto può rendere l’eventuale trattativa più semplice

