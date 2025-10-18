Claudio Vasile tra Sky Netflix e cinema | tre nuovi ruoli per l’attore empedoclino
Autunno intenso e di grande visibilità per Claudio Vasile, attore di origini empedocline che torna sul piccolo e grande schermo con tre nuovi progetti firmati da registi di primo piano del panorama italiano. La prima uscita martedì scorso, 15 ottobre, su Sky Cinema Uno e su Now Tv: Vasile è nel. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
