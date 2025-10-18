Claudio Sterpin a Verissimo Ecco gli ospiti del weekend

Silvia Toffanin, fresca del debutto in prima serata con This Is Me, torna a riaccendere il weekend con due nuovi appuntamenti di Verissimo, in onda oggi, sabato 18 e domani, domenica 19 ottobre, su Canale 5. Anticipazioni e ospiti di Verissimo. Sabato 18 ottobre – ore 16.30. La puntata di sabato si apre con l’attore Feyyaz Duman, che nella serie che anticipa il talk della Toffanin – La Forza di una Donna – presta il volto ad Arif. A seguire, torna a Verissimo Carolina Marconi, che racconterà la sua nuova fase di vita dopo i problemi di salute avuti negli ultimi anni. Silvia Toffanin accoglierà l’attore Edoardo Purgatori, per parlare di suo padre, il grande giornalista Andrea Purgatori, e presentare lo spettacolo teatrale di cui è protagonista: Brokeback Mountain. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Claudio Sterpin a Verissimo. Ecco gli ospiti del weekend

