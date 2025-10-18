Claudio Sensi | Se pensi che la sicurezza sia un costo sei già fuori dal mercato

C’è un’illusione che continua a resistere nelle stanze delle aziende italiane: credere che la sicurezza sia un lusso, una spesa accessoria, un vincolo burocratico da ridurre al minimo. Nulla di più falso. La sicurezza non è un costo. È la condizione stessa per esistere nel mercato contemporaneo. Claudio Sensi lo afferma con la forza di chi ha vissuto ogni aspetto della logistica, dall’autotrasporto alle normative ADR. Non parla da teorico, ma da imprenditore che ha toccato con mano incidenti, controlli, responsabilità dirette. “Ogni volta che un’azienda taglia sulla sicurezza, non sta risparmiando,” sottolinea. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

