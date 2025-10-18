Classifica Mondiale Superbike 2025 | Razgatlioglu ad un passo dal titolo Bulega a -34
CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE 2025. PILOTI TOPRAK RAZGATLIOGLU 600 NICOLO’ BULEGA 566 ALVARO BAUTISTA 308 ANDREA LOCATELLI 293 DANILO PETRUCCI 284 ALEX LOWES 203 SAM LOWES 184 XAVI VIERGE 168 ANDREA IANNONE 150 AXEL BASSANI 134 REMY GARDNER 121 MICHAEL VAN DER MARK 107 DOMINIQUE AEGERTER 100 IKER LECUONA 94 GARRETT GERLOFF 88 JONATHAN REA 83 SCOTT REDDING 76 YARI MONTELLA 72 RYAN VICKERS 41 TARRAN MACKENZIE 34 BAHATTIN SOFUOGLU 25 MICHAEL RINALDI 10 TITO RABAT 9 SERGIO GARCIA 6 TETSUTA NAGASHIMA 2 ZAQHWAN ZAIDI 1 COSTRUTTORI DUCATI 610 BMW 602 YAMAHA 323 BIMOTA 239 HONDA 212 KAWASAKI 88. 🔗 Leggi su Oasport.it
