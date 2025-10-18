Classifica Mondiale MotoGP 2025 | Marc Marquez già campione Bezzecchi si avvicina a -8 da Bagnaia
CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2025 (dopo GP Indonesia). 1 Marc Márquez 545 2 Alex Márquez 366 3 Francesco Bagnaia 274 4 Marco Bezzecchi 266 5 Pedro Acosta 222 6 Franco Morbidelli 207 7 Fabio Di Giannantonio 196 8 Fermín Aldeguer 181 9 Fabio Quartararo 161 10 Johann Zarco 128 11 Raúl Fernández 121 12 Brad Binder 118 13 Luca Marini 110 14 Enea Bastianini 89 15 Joan Mir 77 16 Maverick Viñales 72 17 Ai Ogura 70 18 Jack Miller 66 19 Alex Rins 51 20 Jorge Martín 34 21 Miguel Oliveira 32 22 Pol Espargaró 17 23 Takaaki Nakagami 10 24 Lorenzo Savadori 8 25 Augusto Fernández 8 26 Somkiat Chantra 6 27 Aleix Espargaró 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
