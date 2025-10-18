Classifica Album Ma Io Sono Fuoco di Annalisa scalza Taylor Swift dal primo posto

La Classifica Album subisce un nuovo scossone questa settimana, con le nuove release che hanno ancora una volta modificato la top ten ed il podio, sul quale troviamo Annalisa, Olly ed Ernia. Achille Lauro sale dalla #11 alla #10 con Comuni Mortali: certificato disco di platino l’album è il settimo lavoro in studio dell’artista capitolino che è stato pubblicato a distanza di due mesi dalla partecipazione al 75esimo Festival di Sanremo con il brano Incoscienti Giovani, secondo singolo estratto. Scende dalla #5 alla #9 La Cura di 22Simba. Nella nota stampa che accompagna l’album si legge: “Non si estranea al rap ma lo affronta dall’altro lato della medaglia, quella parte che avevamo solo intravisto, non lo vive come uno stravolgersi ma come una tappa di un’esplorazione musicale continua, un progetto che porta al culmine di una ricerca di 3 anni partita con il primo EP ufficiale “Isolamento di gruppo”, un culmine all’altezza di questa parola. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Classifica Album, “Ma Io Sono Fuoco” di Annalisa scalza Taylor Swift dal primo posto

MA IO SONO FUOCO È L’ALBUM PIÙ VENDUTO DELLA SETTIMANA Numero 1 anche nella classifica dei vinili più venduti e 4 brani in classifica singoli ? Grazie a tutti voi, questo risultato è NOSTRO #MAIOSONOFUOCO - facebook.com Vai su Facebook

