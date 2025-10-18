Civiform festeggia 70 anni di formazione e comunità
Settant’anni di formazione, di giovani e adulti che hanno trovato la loro strada, di formatori che hanno trasmesso saperi e valori. Civiform, punto di riferimento regionale per la formazione professionale, celebra nel 2025 il suo anniversario numero 70 con una giornata di festa e riflessione che. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
“Spreco Zero”: il contest che ha messo alla prova il talento! Ingredienti: una zucca, zero sprechi, tanta creatività. Location: Civiform, Trieste Squadre miste da Italia e Croazia Il cuore dello scambio formativo TESTEAT? Il contest “Spreco Zero”! Tre squadr - facebook.com Vai su Facebook
Un ente per la formazione professionale compie 70 anni: in arrivo una giornata di festa e riflessione comune - Inaugurata dalla Santa Messa, la giornata proseguirà con degli incontri al Teatro Ristori, il pranzo e la visita ai laboratori didattici ... Secondo udinetoday.it
Civiform, la carica dei tremila - Tanti sono i giovani e adulti che seguono i corsi di formazione lavoro con particolare attenzione al settore turistico ... Lo riporta rainews.it