Civiform festeggia 70 anni di formazione e comunità
Settant’anni di formazione, di giovani e adulti che hanno trovato la loro strada, di formatori che hanno trasmesso saperi e valori. Civiform, punto di riferimento regionale per la formazione professionale, celebra nel 2025 il suo anniversario numero 70 con una giornata di festa e riflessione che. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Civiform festeggia 70 anni di formazione e comunitàUn viaggio tra storia, attualità e futuro Giovedì 23 ottobre 2025 presso il Duomo e il Teatro Ristori di Cividale del Friuli Settant’anni di formazione, di giovani e adulti che hanno trovato la loro strada, di formato - facebook.com Vai su Facebook
Un ente per la formazione professionale compie 70 anni: in arrivo una giornata di festa e riflessione comune - Inaugurata dalla Santa Messa, la giornata proseguirà con degli incontri al Teatro Ristori, il pranzo e la visita ai laboratori didattici ... Si legge su udinetoday.it
Civiform, la carica dei tremila - Tanti sono i giovani e adulti che seguono i corsi di formazione lavoro con particolare attenzione al settore turistico ... Secondo rainews.it