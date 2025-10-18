Cittadini statunitensi contro la guerra la protesta davanti a Palazzo Vecchio

Firenze, 18 ottobre 2025 - C’era anche la Statua della libertà con un cartello con scritto ‘Non spegnere la mia fiamma’. Sono scesi in piazza oggi, 18 ottobre, davanti Palazzo Vecchio i Cittadini statunitensi contro la guerra. Cantando anche ‘Bella Ciao’ hanno detto “no al governo autocratico di Trump” e “sì alla democrazia, alla giustizia sociale e alla pace”.  “Dopo la massiccia mobilitazione “No Kings!” dello scorso 14 giugno, oggi milioni di persone in oltre 2.650 manifestazioni negli Stati Uniti e in tutto il mondo sono scese nuovamente in piazza per la seconda giornata “No Kings!”, ha spiegato John Gilbert, uno dei portavoce del movimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

