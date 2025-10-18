Cittadella mister Iori traccia la via | Lavorando così possiamo toglierci qualche soddisfazione Che fastidio il gol subito

Padovaoggi.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cittadella vola basso, ma decolla. A Ospitaletto costruisce una vittoria da squadra vera, di quelle che non fanno rumore, ma scavano dentro all'interno della sofferenza dell'ultima mezz'ora. Il 3-5-2 di Iori è ormai un abito cucito su misura: ordinato, solido, concreto. L’aria fresca del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

cittadella mister iori tracciaCittadella, mister Iori traccia la via: «Lavorando così, possiamo toglierci qualche soddisfazione. Che fastidio il gol subito...» - Seconda vittoria di fila per i suoi ragazzi, la soddisfazione di mister Manuel Iori nel post gara di Ospitaletto ... Lo riporta padovaoggi.it

cittadella mister iori tracciaCittadella, mister Iori: «Con la Triestina abbiamo fatto un piccolo passo. Dobbiamo continuare a fare risultati» - Alla vigilia della trasferta in Franciacorta contro l'Ospitaletto, valida per la 10ªgiornata del campionato di Serie C girone A, il tecnico granata va a caccia della seconda affermazione consecutiva ... Riporta padovaoggi.it

Cittadella, la gioia di mister Iori: «Felice per i ragazzi. Questi 3 punti una bella iniezione di fiducia» - Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico granata, raggiante dopo il successo dei suoi nel derby contro la Triestina ... Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Cittadella Mister Iori Traccia