Cittadella mister Iori traccia la via | Lavorando così possiamo toglierci qualche soddisfazione Che fastidio il gol subito
Il Cittadella vola basso, ma decolla. A Ospitaletto costruisce una vittoria da squadra vera, di quelle che non fanno rumore, ma scavano dentro all'interno della sofferenza dell'ultima mezz'ora. Il 3-5-2 di Iori è ormai un abito cucito su misura: ordinato, solido, concreto. L’aria fresca del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche questi approfondimenti
?Mister Iori: «Le vittorie aiutano sempre ma sappiamo che è solo un piccolo passo. Affrontiamo una squadra ben organizzata che gioca un buonissimo calcio». Conferenza integrale | http://t.ly/B-415 #ospitalettocittadella #forzacitta #iori - X Vai su X
Pro Sesto 1913. . Le parole di mister Daniele Angellotti al termine della gara con il Cittadella Vis Modena #ProSesto - facebook.com Vai su Facebook
Cittadella, mister Iori traccia la via: «Lavorando così, possiamo toglierci qualche soddisfazione. Che fastidio il gol subito...» - Seconda vittoria di fila per i suoi ragazzi, la soddisfazione di mister Manuel Iori nel post gara di Ospitaletto ... Lo riporta padovaoggi.it
Cittadella, mister Iori: «Con la Triestina abbiamo fatto un piccolo passo. Dobbiamo continuare a fare risultati» - Alla vigilia della trasferta in Franciacorta contro l'Ospitaletto, valida per la 10ªgiornata del campionato di Serie C girone A, il tecnico granata va a caccia della seconda affermazione consecutiva ... Riporta padovaoggi.it
Cittadella, la gioia di mister Iori: «Felice per i ragazzi. Questi 3 punti una bella iniezione di fiducia» - Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico granata, raggiante dopo il successo dei suoi nel derby contro la Triestina ... Segnala today.it