Cisgiordania raid Idf a Hebron nella casa del padre di Muhammad Bahjat al-Hallaq bambino 11enne ucciso mentre giocava a calcio - VIDEO
Dopo aver sparato al figlio undicenne, le forze israeliane irrompono nella casa semidistrutta della famiglia Al-Hallaq, tra macerie e disperazione a Hebron Nel villaggio di Hebron, in Cisgiordania, l'Idf ha portato avanti un raid mirato nella casa del padre di Muhammad Bajat al-Hallaq, il bam. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Palestina Nella notte l'esercito israeliano ha compiuto un violento raid nel villaggio di Tuwani, nel sud della #Cisgiordania occupata. Durante il raid sono state sequestrate 5 persone, tra cui una donna incinta e Hafez Hureini @YouthOfSumud, liberate solo d - X Vai su X
In Cisgiordania raid dei militari israeliani contro le famiglie dei prigionieri. Mentre le telecamere dei mass media occidentali si concentrano sulle manifestazioni in Israele per la liberazione degli ostaggi da Gaza, in Cisgiordania i militari israeliani si accaniscon - facebook.com Vai su Facebook
Ancora raid in Cisgiordania, dove la pace non è mai stata così lontana - Il racconto dell’incursione israeliana fatto da Sami Hurreini, attivista di Youth Of Sumud: «Hanno invaso le case dei residenti, svegliato la gente ch ... Da editorialedomani.it
Guerra Gaza, media: "11enne palestinese ucciso dall'Idf in Cisgiordania" - Halaq, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco dalle Idf poco fa nel villaggio di al- Riporta tg24.sky.it
Cisgiordania, IDF sequestra il leader non violento Huraini, decine di arresti durante la raccolta delle olive - I militari intensificano le azioni intimidatorie in West Bank: nel Sud irruzione nella casa del leader non violento palestinese Hafez Huraini, nel Nord ... Come scrive fanpage.it