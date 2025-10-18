Cisgiordania raid Idf a Hebron nella casa del padre di Muhammad Bahjat al-Hallaq bambino 11enne ucciso mentre giocava a calcio - VIDEO

Dopo aver sparato al figlio undicenne, le forze israeliane irrompono nella casa semidistrutta della famiglia Al-Hallaq, tra macerie e disperazione a Hebron Nel villaggio di Hebron, in Cisgiordania, l'Idf ha portato avanti un raid mirato nella casa del padre di Muhammad Bajat al-Hallaq, il bam. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

