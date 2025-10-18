Cirielli alla prima nel Sannio | Mastella? Ci siamo sentiti con Pellegrino Nulla da recriminare sulle scelte

Tempo di lettura: 2 minuti “La priorità è la sanità, i cittadini non hanno la libertà di poter scegliere di essere curati. Nonostante ci siano ottimi medici, ottimi infermieri, personale sanitario che fa il suo dovere, la Campania è prima per malasanità”. – ha aperto così la prima uscita ufficiale nel Sannio il candidato presidente del centrodestra Edmondo Cirielli. Il viceministro agli esteri, ha presieduto la presentazione dei candidati di Fratelli d’Italia Mario Ferraro e Annalisa Clemente, accompagnato tra gli altri dal senatore Antonio Iannone, dall’europarlamentare Alberico Gambino e dal padrone di casa, il senatore Domenico Matera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

