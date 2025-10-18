Cirielli alla prima nel Sannio | Mastella? Ci siamo sentiti con Pellegrino Nulla da recriminare sulle scelte

Anteprima24.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti “La priorità è la sanità, i cittadini non hanno la libertà di poter scegliere di essere curati. Nonostante ci siano ottimi medici, ottimi infermieri, personale sanitario che fa il suo dovere, la Campania è prima per malasanità”. – ha aperto così la prima uscita ufficiale nel Sannio il candidato presidente del centrodestra Edmondo Cirielli.  Il viceministro agli esteri, ha presieduto la presentazione dei candidati di Fratelli d’Italia Mario Ferraro e Annalisa Clemente, accompagnato tra gli altri dal senatore Antonio Iannone, dall’europarlamentare Alberico Gambino e dal padrone di casa, il senatore Domenico Matera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

cirielli alla prima nel sannio mastella ci siamo sentiti con pellegrino nulla da recriminare sulle scelte

© Anteprima24.it - Cirielli alla prima nel Sannio: “Mastella? Ci siamo sentiti con Pellegrino. Nulla da recriminare sulle scelte”

Argomenti simili trattati di recente

cirielli prima sannio mastellaRoberto Fico a Cusano e poi vede Clemente Mastella: per il Psi in campo Imparato - Questa mattina, intorno alle 11,30, il candidato presidente della Regione Campania del centrosinistra sarà a Cusano Mutri nell’ultimo giorno della ... Secondo ilmattino.it

cirielli prima sannio mastellaMastella incontra Fico: «Basta liti con De Luca ora devono dialogare» - Un vertice a Melizzano, nel Sannio, tra Roberto Fico, il sindaco Gaetano Manfredi ed il collega Clemente Mastella. Riporta ilmattino.it

cirielli prima sannio mastellaRegionali, parte davvero la campagna elettorale: Cirielli incassa l’ok di Forza Italia mentre Fico chiude la fase programmatica - Alla fine la quadratura del cerchio c’è stata e Edmondo Cirielli nel pomeriggio di oggi ha ricevuto il nulla osta di Forza Italia e può dare il via alla campagna elettorale del centrodestra. Segnala ntr24.tv

Cerca Video su questo argomento: Cirielli Prima Sannio Mastella