Cinque Stelle dimissioni! Il partito sprofonda nel caos

18 ott 2025

Segnali a proposito delle sue intenzioni era già emersi nei giorni precedenti attraverso alcuni messaggi indirizzati alla chat dei deputati M5S, in cui aveva manifestato perplessità e interrogativi sulla direzione politica intrapresa dal gruppo. In particolare, durante l’assemblea congiunta dei parlamentari svoltasi martedì scorso, la deputata aveva sottolineato la necessità di non “schiacciarsi sul Pd”, precisando che non avrebbe appoggiato una possibile alleanza con Eugenio Giani in Toscana. Le sue parole hanno trovato eco tra i membri del Movimento, alimentando il dibattito interno e mettendo in evidenza la presenza di sensibilità diverse rispetto alla linea politica nazionale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

