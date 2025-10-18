Cinque Secondi | Paolo Virzì Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi sul red carpet della Festa di Roma
Paolo Virzì, in compagnia dei suoi protagonisti in Cinque secondi, Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi, ha sfilato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025. Ecco gli scatti: 1 di 11 Il cast di Cinque Secondi sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Paolo Virzi? sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Valerio Mastandrea sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Valeria Bruni Tedeschi e Paolo Virzi? sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Valeria Bruni Tedeschi sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Valeria Bruni Tedeschi sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Valeria Bruni Tedeschi sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Galatea Bellugi sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Anna Ferraioli Ravel sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Ilaria Spada sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Ema Stokholma sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Leggi la nostra recensione di Cinque Secondi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
