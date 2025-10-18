Alla Festa del Cinema di Roma è stato presentato il nuovo film di Paolo Virzì intitolato Cinque secondi. Per anni, Virzì ha portato avanti l’eredità della commedia italiana classica, quella di Monicelli e Risi, Age e Scarpelli, di cui è stato allievo: raccontare i vizi e le contraddizioni del Paese attraverso leggerezza o ironia amara. Il passaggio a opere più serie. A un certo punto, Virzì ha deciso di dedicarsi a opere più drammatiche, come Siccità o Il capitale umano. Anche il suo esordio, La bella vita, già anticipava questa tendenza. Cinque secondi sembra voler fondere queste due anime del regista, alternando commedia e dramma in un unico racconto. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Cinque Secondi/ Il film di Virzì