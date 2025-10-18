Cinque per mille lo sapevate che non tutto va alle associazioni a cui lo avete destinato?
L’annuncio di 85 milioni di euro in più nel prossimo budget del 5 per mille nella manovra economica è, in parte, la risposta del governo a una richiesta che viene dalla società civile: «5 per mille, ma per davvero». Ecco perché alle associazioni non arrivavano tutti i fondi destinati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Scopri altri approfondimenti
"Voglio dirti Sì cinque, mille volte SÌ": L' AIDO al DA VINCI Con il progetto:"A scuola imparo a donare e fare sport" oggi 03 ottobre, l'AIDO ha incontrato, nell'Aula Magna dell'Istituto, gli alunni delle classi quinte, al fine di sensibilizzarli alla donazione di organi, te - facebook.com Vai su Facebook
Cinque per mille: non tutto va alle associazioni scelte dai cittadini - Il tetto previsto per legge al 5 per mille che i cittadini scelgono di devolvere ad enti e asociazioni fa sì che una parte confluisca nelle casse dello Stato Per parlare di cifre, nel 2024, sarebbero ... Da disabili.com