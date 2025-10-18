Prosegue l’ abbattimento dei cinghiali vicino all’abitato di Matelica. È stata infatti prorogata fino al prossimo 31 dicembre l’ ordinanza contingibile e urgente del Comune di Matelica, per le operazioni di controllo di questi animali selvatici mediante abbattimento con attività in forma selettiva degli esemplari presenti nella zona urbana, ricompresa nell’area del Vallato del fiume Esino e in quelle immediatamente limitrofe. A poco sono infatti valse le misure applicate da maggio fino a a oggi per ridurre il numero degli ungulati: in questi mesi ne sono stati abbattuti una ventina. Ma gli animali anche nei giorni scorsi sono stati avvistati in varie zone del centro storico e persino nel corso di una competizione sportiva ciclistica, nello spazio allestito sotto ai giardini pubblici in via Tiratori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cinghiali in città. Prorogati gli abbattimenti