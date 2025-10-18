Cina | rapporto utenti IA generativa raddoppiano a 515 milioni
La Cina contava 515 milioni di utenti di intelligenza artificiale (IA) generativa a giugno 2025, con il numero di utenti raddoppiato in sei mesi, secondo un rapporto pubblicato oggi. Questa cifra rappresenta un aumento di 266 milioni rispetto a dicembre 2024, portando il tasso di penetrazione degli utenti al 36,5% in Cina, ha affermato il rapporto pubblicato dal China Internet Network Information Center. Il rapporto ha osservato che i modelli di IA generativa prodotti in Cina hanno ottenuto ampia popolarita’ tra gli utenti cinesi, e l’IA generativa e’ stata ampiamente applicata in ambiti quali ricerca intelligente, creazione di contenuti, assistenza in ufficio e dispositivi intelligenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
