Cina | panorama della Grande Muraglia
Una foto aerea scattata da un drone il 17 ottobre 2025 mostra una veduta della Grande Muraglia nella citta' di Zunhua, nella provincia cinese settentrionale dello Hebei. Agenzia Xinhua.
CAS Space punta in alto… e in mare La compagnia cinese CAS Space sta rivoluzionando il panorama spaziale con una visione ambiziosa: nuovi razzi, lanci marittimi e infrastrutture orbitali. Il loro obiettivo? Rendere la Cina leader nel settore dei lanci commer - facebook.com Vai su Facebook
In seguito all'imposizione di stringenti controlli sulle esportazioni di terre rare da parte di Pechino, Donald Trump ha imposto dazi del 100% alla Cina a partire dal 1 novembre. L'incontro tra i due leader in Corea salta - X Vai su X
Cina: la “Grande Muraglia Solare”, 400 km di agrivoltaico - Un tempo dominata da sabbie mobili e vegetazione rada, questa distesa di terra nel Dalad Banner, nei ... Da cittanuova.it
La Grande Muraglia Solare: così la Cina trasforma il deserto di Kubuqi in un’oasi di energia pulita - Nel cuore del deserto cinese sta nascendo qualcosa di straordinario: una “muraglia” che produce energia e fa rinascere la vita. Lo riporta rds.it
Pechino lavora alla Grande Muraglia anti droni: ecco come funziona - Un Grande Muraglia, non di mattoni ma di droni, pensata per respingere un eventuale attacco nemico portato avanti con uno sciame di migliaia di droni. Come scrive ilgiornale.it