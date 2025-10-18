Cina India e Russia Come il nuovo ordine mondiale prende forma

È essenziale innanzitutto fare una premessa necessaria. Oggi nulla è piu come prima, non è una frase fatta, banale, forse oggi, dove tutto corre veloce, non si coglie ancora la portata delle conseguenze, ma fra qualche tempo saranno tremendamente evidenti. Con tutti i suoi mali che comunque accompagnano ogni mutamento umano e rivoluzione antropologica, il modello di un ordine mondiale messo su 80 anni fa dopo ben due guerre mondiali esplose sempre in Europa, ha garantito pace, benessere, sviluppo a milioni e milioni di persone. Quelle certezze che i popoli comunque avevano anche attraversando, rivoluzioni industriali, quelle per i diritti e poi l’avvento dei terrorismi, le lotte sindacali, pian piano sono svanite e ancora non vi è pienamente contezza. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Cina, India e Russia. Come il nuovo ordine mondiale prende forma

Contenuti che potrebbero interessarti

Dopo settimane di tensioni, gli scontri lungo il confine tra esercito pachistano e Talebani hanno causato decine di vittime. Cessate il fuoco fragile e una partita geopolitica che coinvolge Cina, India e Stati Uniti. - facebook.com Vai su Facebook

#Cina: reclamo all’#OMC contro l’#India, accusata di favorire con sussidi i produttori nazionali di #ev e batterie in violazione delle regole, misure che danneggiano le imprese straniere In rassegna: https://china-files.com/in-cina-e-asia-cina-ue-primo-incontro-tr - X Vai su X

Cina-Russia-India un nuovo asse? Sequi: «Da Pechino una sfida diretta agli Usa. Nuovi rapporti di forza tra Est e Ovest» - «I rapporti reciproci bilaterali fra Xi, Putin e Modi somigliano a matrimoni d'interesse più che a matrimoni d'amore. Segnala ilmessaggero.it

Nuovi dazi Usa-Cina, la guerra delle tariffe azzoppa le Borse e minaccia tutti - Rischio escalation commerciale fra Usa e Cina: dietro le tariffe e i dazi, si muove una competizione strategica per il dominio logistico, tecnologico e marittimo ... quifinanza.it scrive

Il nuovo impero cinese: Xi guida la sfida globale contro l’Occidente - Più della sfilata di armi e soldati conta lo stuolo di leader amici accorsi: è l’esibizione di potenza geopolitica del Dragone, che si è intestato la guida del sud globale. Riporta panorama.it