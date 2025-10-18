Cina | il celebre fisico e premio Nobel Chen Ning Yang e’ morto a 103 anni
Il celebre fisico e premio Nobel Chen Ning Yang e’ morto per malattia a Pechino oggi all’eta’ di 103 anni. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma663241666324162025-10-18cina-il-celebre-fisico-e-premio-nobel-chen-ning-yang-e-morto-a-103-anni Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
