Cina il caso degli altissimi vertici militari epurati nella campagna anti-corruzione di Xi
Pechino, 18 ottobre 2025 – Scossone ai vertici delle forze armate cinesi: il generale He Weidong, numero due della gerarchia militare, e l’ammiraglio Miao Hua, ex massimo responsabile politico della Marina, sono stati espulsi dal Partito comunista e dall’esercito. L’annuncio è arrivato dal ministero della Difesa, che ha parlato di “gravi violazioni della disciplina del Partito” e di “sospetti crimini legati al dovere, per somme di denaro estremamente ingenti”. Si tratta della più alta epurazione militare dal lancio, nel 2023, della nuova campagna anti-corruzione voluta da Xi Jinping. E quella di He è la rimozione di più alto profilo mai registrata nel cuore della Commissione Militare Centrale dai tempi della Rivoluzione Culturale (1966-1976), un periodo assimilabile alle celebri epurazioni di Stalin in Unione sovietica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
