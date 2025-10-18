Cina | festival internazionale di arti popolari a Foshan

Una performance di arti marziali viene eseguita durante il 13esimo China International Folk Art Festival a Foshan, nella provincia cinese meridionale del Guangdong, il 16 ottobre 2025. Il festival di arti popolari e’ iniziato qui giovedi’. Un gruppo musicale olandese si esibisce durante il 13esimo China International Folk Art Festival a Foshan, nella provincia cinese meridionale del Guangdong, il 16 ottobre 2025. Il festival di arti popolari e’ iniziato qui giovedi’. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: festival internazionale di arti popolari a Foshan

