Cina | expo internazionale delle ceramiche apre nella capitale della porcellana Jingdezhen
La 2025 China Jingdezhen International Ceramic Expo si e’ aperta oggi a Jingdezhen, una citta’ dell’est della Cina nota come la “capitale della porcellana”, attirando piu’ di 1.000 acquirenti provenienti dal Paese e dall’estero. L’evento di cinque giorni si estende su 140.000 metri quadrati e ha riunito espositori di oltre 30 Paesi, tra cui Italia, Germania e Russia. L’expo presenta otto zone espositive tematiche che mostrano l’intero spettro dell’industria della ceramica, dai capolavori tradizionali ai design contemporanei. Gli organizzatori hanno dichiarato che l’expo ospitera’ anche una serie di attivita’, come forum, conferenze di promozione degli investimenti e eventi di matchmaking per gli acquisti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Il Padiglione della Cina all’Expo 2025 di Osaka ha conquistato il Gold Award per il design espositivo per la sua capacità di fondere tradizione culturale e visione sostenibile del futuro, in perfetta sintonia con il tema dell’Expo. - facebook.com Vai su Facebook
Il Padiglione della #Cina all’#Expo 2025 di #Osaka ha conquistato il Gold Award per il design espositivo per la sua capacità di fondere tradizione culturale e visione sostenibile del futuro, in perfetta sintonia con il tema dell’Expo. - X Vai su X
