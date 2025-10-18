Cina | esibizione durante la settima China Helicopter Exposition a Tianjin
Un elicottero Z-20T si esibisce durante la settima China Helicopter Exposition nella municipalita’ di Tianjin, nel nord della Cina, il 16 ottobre 2025. L’esposizione si e’ aperta giovedi’ nella municipalita’ di Tianjin, e presenta un’area espositiva ampliata dedicata all’economia a bassa quota, con il debutto di numerosi elicotteri militari, elicotteri civili e altri velivoli a bassa quota. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
