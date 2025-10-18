Cina e uiguri | l’integrazione selettiva come strumento di controllo

Dietro l’immagine di armonia interetnica che Pechino diffonde sulla regione autonoma dello Xinjiang, si nasconde un meccanismo di “integrazione selettiva”: inserire gli uiguri nella società Han solo quando serve allo sviluppo economico e alla propaganda di unità nazionale, colpendone invece la leadership culturale e intellettuale ritenuta potenziale fonte di separatismo. Dallo “sviluppo” alla repressione sistematica. Dopo le rivolte di Ghulja (1997) e Urumqi (2009), la politica cinese è passata dalla promessa di autonomia alla strategia della sicurezza totale. Con Xi Jinping e la “guerra del popolo al terrorismo” lanciata nel 2014, la religione e le tradizioni uigure sono state bollate come minacce. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Cina e uiguri: l’integrazione selettiva come strumento di controllo

News recenti che potrebbero piacerti

Ghali "canta" con la bandiera palestinese Per le bandiere Tibetane Ucraine del Sudan del centrafrica o della minoranza mussulmana degli Uiguri in Cina si sta attrezzando. Però prima potrebbe fare un'altra pubblicità per McDonald's. Un gesto da grande rivol - facebook.com Vai su Facebook

Usa: Pompeo, trattamento uiguri in Cina e' genocidio - L'amministrazione del presidente statunitense, Donald Trump, ha concluso che la Cina ha commesso "genocidio e crimini contro l'umanita'" contro il gruppo etnico uiguro, pronunciando ... Da milanofinanza.it