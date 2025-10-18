Cina | colloqui commerciali con Usa il prima possibile per evitare una dannosa battaglia sui dazi

Tgcom24.mediaset.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prove di disgelo sull'asse Washington-Pechino. Il segretario al Tesoro americano Scott Bessent a colloquio col capo negoziatore cinese, il vicepremier He Lifeng, mentre Trump conferma l'incontro con Xi in Corea del Sud. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

cina colloqui commerciali con usa il prima possibile per evitare una dannosa battaglia sui dazi

© Tgcom24.mediaset.it - Cina: colloqui commerciali con Usa il "prima possibile" per evitare una dannosa battaglia sui dazi

