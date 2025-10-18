Cina | Colloqui commerciali con Usa il prima possibile evitare una dannosa battaglia sui dazi

Prove di disgelo sull'asse Washington-Pechino. Il segretario al Tesoro americano Scott Bessent a colloquio col capo negoziatore cinese, il vicepremier He Lifeng, mentre Trump conferma l'incontro con Xi in Corea del Sud. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

