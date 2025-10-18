Cina | Colloqui commerciali con Usa il prima possibile evitare una dannosa battaglia sui dazi
Prove di disgelo sull'asse Washington-Pechino. Il segretario al Tesoro americano Scott Bessent a colloquio col capo negoziatore cinese, il vicepremier He Lifeng, mentre Trump conferma l'incontro con Xi in Corea del Sud. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#BTC rimbalza sopra i 106.000 $ dopo annuncio Trump: colloqui tariffari con la Cina tra 2 settimane. Altro mega trade per i suoi amici. - facebook.com Vai su Facebook
"Una Crimea russa potrebbe impedire l'accesso all'Asia centrale ad America ed Europa, a tutto vantaggio della Cina" Scrive Dr. #KaushArha su @TheNatlInterest "La scorsa settimana, il Segretario di Stato Marco Rubio ha tenuto colloqui a Parigi con i leader e - X Vai su X
Cina, colloqui commerciali con Usa "il prima possibile" - La Cina accetta di avviare un nuovo round di colloqui commerciali con gli Stati Uniti "il prima possibile", mentre i leader cercano di evitare un'altra dannosa battaglia sui ... Lo riporta msn.com
Cina: "Colloqui commerciali con Usa il prima possibile, evitare una dannosa battaglia sui dazi" - La Cina ha accettato di avviare un nuovo round di colloqui commerciali con gli Stati Uniti "il prima possibile", mentre i leader cercano di evitare un'altra dannosa battaglia sui dazi. Si legge su msn.com
Cina accusa gli Usa di aver creato "panico" sui controlli di Pechino sulle esportazioni di terre rare - La Cina ha accusato gli Stati Uniti di aver creato "panico" sui controlli di Pechino sui minerali delle terre rare, ma ha dichiarato di essere disponibile a colloqui commerciali per riso ... finanza.repubblica.it scrive