Cina | celebrazione del raccolto nel villaggio di Chankou nel Guangxi Zhuang
Abitanti del villaggio espongono peperoncini locali nel villaggio di Chankou della cittadina di Liangkou, nella Contea autonoma Sanjiang Dong, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang della Cina meridione, il 17 ottobre 2025. Diverse attivita' sono state organizzate ieri nel villaggio di Chankou per celebrare il raccolto. Persone del gruppo etnico Dong si preparano per un'esibizione nel villaggio di Chankou della cittadina di Liangkou, nella Contea autonoma Sanjiang Dong, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang della Cina meridione, il 17 ottobre 2025. Diverse attivita' sono state organizzate ieri nel villaggio di Chankou per celebrare il raccolto.
