Cina | celebrazione del raccolto nel villaggio di Chankou nel Guangxi Zhuang

Romadailynews.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abitanti del villaggio espongono peperoncini locali nel villaggio di Chankou della cittadina di Liangkou, nella Contea autonoma Sanjiang Dong, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang della Cina meridione, il 17 ottobre 2025. Diverse attivita’ sono state organizzate ieri nel villaggio di Chankou per celebrare il raccolto. Persone del gruppo etnico Dong si preparano per un’esibizione nel villaggio di Chankou della cittadina di Liangkou, nella Contea autonoma Sanjiang Dong, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang della Cina meridione, il 17 ottobre 2025. Diverse attivita’ sono state organizzate ieri nel villaggio di Chankou per celebrare il raccolto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina celebrazione del raccolto nel villaggio di chankou nel guangxi zhuang

© Romadailynews.it - Cina: celebrazione del raccolto nel villaggio di Chankou nel Guangxi Zhuang

News recenti che potrebbero piacerti

Cina: i colori del raccolto in mostra nello Shandong - In un'esposizione dei doni autunnali, quasi cento varietà di colture sono state disposte a terra o appese alle pareti in un villaggio nella provincia orie ... Secondo italpress.com

La Cina tutela l'economia rurale celebrando la festa del raccolto degli agricoltori - In Cina si è tenuta la festa del raccolto degli agricoltori, una ricorrenza annuale che coincide con ... Da ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Cina Celebrazione Raccolto Villaggio