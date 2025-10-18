Cina al via il IV Plenum | la modernizzazione secondo Xi

Stabilità, sicurezza, autosufficienza. Saranno probabilmente queste le parole chiave dell’attesissima sessione plenaria dei vertici politici cinesi. Dal 20 al 23 ottobre Pechino ospiterà il IV Plenum del XX Comitato centrale del Partito comunista, un appuntamento che si annuncia cruciale per la traiettoria politica ed economica del Paese. La Cina punta su autosufficienza tecnologica e innovazione. In questa sessione, Xi Jinping e la leadership del Partito metteranno a punto la bozza definitiva del XV Piano quinquennale (2026-2030), il documento che definirà la rotta della Cina verso la «modernizzazione socialista di alto livello» entro il 2035. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cina, al via il IV Plenum: la modernizzazione secondo Xi

