Cina | aironi sulla spiaggia rossa creano una scena spettacolare
Aironi sulla spiaggia rossa di Weihai, nell’est della Cina! Sembrano stelle su un tappeto rosso! – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma663241866324182025-10-18cina-aironi-sulla-spiaggia-rossa-creano-una-scena-spettacolare Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#DemonSlayerInfinityCastle ha superato i 600 milioni di dollari a livello mondiale ieri. Si prevede un fatturato finale di circa 675 milioni di dollari nell'attuale scenario di mercato. Soggetto a pubblicazione in Cina, allora potrebbe puntare a cifre molto più elevate - facebook.com Vai su Facebook
Le foto della spiaggia rossa di Panjin in Cina - Questo è un post della categoria PostIt, che rimanda direttamente alla fonte originale della notizia: potete leggerne il contenuto sulla fonte stessa cliccando sul titolo qui sopra. Lo riporta ilpost.it