Cicloni canicola e nuovi virus | la doppia crisi climatico-salute

L' estate del 2025 ha messo l' Europa davanti a una realtà che da tempo la comunità scientifica paventa: il cambiamento climatico non è soltanto un fenomeno ambientale, ma un moltiplicatore di rischi sanitari capace di trasformare il funzionamento delle società. Le ondate di calore, sempre più frequenti e intense, hanno coinciso con la diffusione di nuove malattie infettive e con l'aumento di eventi meteorologici estremi come tempeste e alluvioni. È un mosaico di emergenze che, intrecciandosi, segnalano l'arrivo di una nuova fase storica in cui salute e clima non possono più essere trattati separatamente.

