Ciclismo tutti i professionisti ritirati nel 2025 | elenco lungo e ben 9 italiani
La stagione del grande ciclismo volge ormai al termine e diversi atleti hanno deciso di appendere la bicicletta al chiodo al termine di questa annata agonistica, concludendo così la propria carriera. Il britannico Geraint Thomas saluta a 39 anni dopo aver vinto il Tour de France nel 2018 ed essere arrivato secondo al Giro d’Italia nel 2023, ultime pedalate anche per due enormi velocisti come il norvegese Alexander Kristoff (98 vittorie da professionista, tra cui la Milano-Sanremo 2014 e il Giro delle Fiandre 2015) e il francese Arnaud Démare (97 affermazioni, tra cui otto tappe al Giro d’Italia e la Milano-Sanremo 2016). 🔗 Leggi su Oasport.it
