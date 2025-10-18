Ciclismo Roglic sull' arrivo di Evenepoel alla Red Bull-Bora-Hansgrohe | Una cosa buona

Roma, 18 ottobre 2025 – Mentre il suo connazionale Tadej Pogacar ha collezionato come sempre numeri da record, con 20 vittorie in stagione su 50 giorni di corsa, per il 40% del totale, Primoz Roglic ha chiuso il suo 2025 con appena 3 successi (tra cui la Volta a Catalunya 2025 ) e, soprattutto, qualche rimpianto, al quale aggiungere i dubbi su un futuro che in casa Red Bull-Bora-Hansgrohe vedrà l'arrivo di un certo Remco Evenepoel. Le dichiarazioni di Roglic. Intanto, il classe '89 è stato protagonista di un evento benefico a Novo Mesto, a margine del quale il portale Siol.net ne ha raccolto le dichiarazioni su ampio raggio: si parte, appunto, da un resoconto su quanto fatto nell'annata da poco conclusa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

